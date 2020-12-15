تريزيجيه لنجوم منتخب الشباب: مصر كلها فى ضهركم (شاهد)

وجه محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني الأول ولاعب فريق أستون فيلا الانجليزي، رسالة دعم للاعبي منتخب مصر للشباب المتواجدون في تونس لخوض تصفيات شمال افريقيا المؤهل لكأس الأمم الافريقية للشباب. وكانت بعثة منتخب الشباب قد تلقت صدمة قاسية بعد الكشف عن اصابة 17 لاعباً بفيروس كورونا بالاضافة الي المدير الفني ربيع ياسين من أصل البعثة التي ضمت 37 فرداً. أصل البعثة التي ضمت 37 فرداً. ونشر تريزيجيه تغريدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال فيها: " رجالة منتخب الشباب، ربنا معاكم وينصركم يا أبطال مصر كلها فى ضهركم". يذكر أن لاعبو منتخب الشباب قد أبلغوا جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة الفراعنة بتونس، برغبتهم في البقاء داخل تونس ورفض العودة للقاهرة. وأكد اللاعبون لجمال محمد علي تمسكهم باستكمال تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم وثقتهم في تحقيق الفوز والصعود لأمم أفريقيا العام المقبل في موريتانيا. وإعتبرالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المنتخب الوطني للشباب منسحباً أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

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