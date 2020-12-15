يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر اليوم 15/12/2020

تتجه أنظار محبي كرة القدم الإسبانية صوب ملعب الفريدو دي ستيفانو مساء اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر، حيث ستقام مباراة مرتقبة بين فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو، لحساب فعاليات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2020/2021.

ويقدم موقع الوفد مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر اليوم، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت السعودية، أي الحادية عشر بتوقيت مصر، وستنقل على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD3 بصوت المعلق محمد بركات.

عاد ريال مدريد إلى الانتفاضة في المستطيل الأخضر من جديد بعد الكبوة التي مرة بها، وبدأها من لقاء دوري الأبطال في الجولة الأخيرة بدور المجموعات أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الذي تفوق عليه بهدفين دون

رد ليتأهل أول المجموعة، ومن ثم اصطدم بأتلتيكو مدريد في الجولة الماضية من المسابقة المحلية وانتصر عليه بثنائية نظيفة، وقبلها خطف الفوز من إشبيلية في الجولة الـ 12 بهدف دون رد.

الريال حقق 3 انتصارات متتالية بعد كبوة استفاق منها ولن يكتفي بذلك، بل يرغب بأن يستمر في الأداء المميز والقوي الذي يقدمه أبناء المدير الفني للملكي زين الدين زيدان من أجل الدفاع عن لقبهم من جديد وعدم التخلي عنه بسهولة، ويستفيد من الدفعة المعنوية الذي حققها بعد الفوز على الأتلتيكو.

ريال مدريد يطمح في معركة الليلة أمام بلباو إلى تحقيق الفوز

وخطف النقاط الثلاث لكي يتقدم أكثر على سلم الترتيب، وسيبذل كا ما لديه من أجل ذلك، وعدم التخاذل لان الملكي يرغب بأن يسير على خطى ثابتة كي يضرب المنافسين ويكون ندًا قويًا لهم.

وفي المقابل، تعادل أتلتيك بلباو مع فالنسيا بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر على جدول الترتيب.

ولا يزال أتلتيك بلباو في مرحلة البحث عن مستواه العالي الذي كان يقدمه سابقًا، ويأمل بأن يجده في لقاء اليوم أمام الريال المنتفض، ويعوض الإخفاقات والكبوات الذي تعرض لها في الجولات الماضية، لذا سيبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز لعدم التراجع أكثر من ذلك إلى الخلف.