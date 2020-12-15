زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو بالدوري الاسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن تشكيل فريقه الأساسي والذي يستضيف اتلتيك بلباو مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة بطولة الدوري الإسباني ويدفع زيدان بالقوة الضاربة للميرينجي في هذا اللقاء بحثاً عن حصد النقاط الثلاثة للتساوي مع ثنائي المقدمة ريال سوسيداد واتلتيكو مدريد في عدد النقاط. وجاء تشكيل الفريق الملكي الإسباني علي النحو التالي: كورتوا، كارفخال، سيرخيو راموس، فاران، ميندي، توني كروس، مودريتش، فالفيردي، لوكاس فاسكير، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما.

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