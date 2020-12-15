ولفرهامبتون يقلب الطاولة على تشيلسي في الوقت القاتل بالبريميرليج

سقط فريق تشيلسي في فخ الهزيمة القاتلة أمام نظيره ولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
سجل هدف تشيلسي مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 50، ثم أدرك دانييل بودينسي هدف التعادل لفريق ولفرهامبتون في الدقيقة 66، وفي الدقيقة الخامسة منالوقت بدل الضائع سجل نيتو الهدف الثاني القاتل في البلوز من هجمة مرتدة رائعة.
وكان حكم الساحة قد احتسب ركلة جزاء لولفرهامبتون في الدقيقة 82، إلا أن حكم الفار ألغاها، ثم أكد حكم الساحة قرار الإلغاء، قبل أن يضيف نيتو الهدف الثاني في تشيلسي.
بتلك النتيجة يحتل تشيلسي المركز
وبدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: ميندي
خط الدفاع: تشيلويل - سيلفا - زوما - جيمس
خط الوسط: ماونت - كانتي - هافرتز
في الهجوم: فيرنر - جيرو – بوليسيتش
بينما بدأ ولفرهامبتون المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: باتريسيو
خط الدفاع: يلسون - بولي – سايس - كودي
خط الوسط: مارسال - ديندونكير - سيميدو
في الهجوم: بودينس - سيلفا - نيتو
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