يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر اليوم 15/12/2020 في الدوري الاسباني

هيرنانديز: العودة لريال مدريد؟.. أريد البقاء مدى الحياة في ميلان
15 ديسمبر 2020
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علق الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لميلان، على إمكانية عودته في المستقبل للعب مع ريال مدريد.
وكان ثيو انتقل من الميرنجي إلى ميلان في صيف 2019 نظير 20 مليون يورو، وليس لدى ريال مدريد أي بند يمنحه أحقية استعادة اللاعب في المستقبل.
وقال هيرنانديز، في حوار أجراه مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "أعيش أفضل لحظة في مسيرتي، على الأقل أعتقد أنا ذلك، وأشعر أنني بحالة جيدة جدًا في ميلان وأقدم مستويات ممتازة".
وأضاف: "إذا كان الأمر بيدي سأبقى في
هيرنانديز: العودة لريال مدريد؟.. أريد البقاء مدى الحياة في ميلان
15 ديسمبر 2020
كووورة
شارك
غرّد
ارسل
علق الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لميلان، على إمكانية عودته في المستقبل للعب مع ريال مدريد.
وكان ثيو انتقل من الميرنجي إلى ميلان في صيف 2019 نظير 20 مليون يورو، وليس لدى ريال مدريد أي بند يمنحه أحقية استعادة اللاعب في المستقبل.
وقال هيرنانديز، في حوار أجراه مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "أعيش أفضل لحظة في مسيرتي، على الأقل أعتقد أنا ذلك، وأشعر أنني بحالة جيدة جدًا في ميلان وأقدم مستويات ممتازة".
وأضاف: "إذا كان الأمر بيدي سأبقى في
وتابع: "لا أعرف إذا كانوا في ريال مدريد يشعرون بأي ندم على رحيلي. أعلم أنني ذهبت هناك في سن مبكر جدًا، ولم ألعب كثيرًا وهذا يفقدك ثقتك بنفسك، لكن في ميلان حصلت على دقائق كثيرة".
وواصل: "إبراهيموفيتش؟ إنه لاعب رائع. يساعدنا وينصحنا جيدًا، إنه جوهري في الفريق".
واستمر: "دياز؟ إبراهيم جيد جدًا، ويقوم بأشياء ممتازة معنا".
وأتم: "الفوز بالدوري الإيطالي؟ ميلان لم يقدم أداءً جيدًا لسنوات عديدة، أعتقد أنه يمكننا إبعاد اللقب عن يوفنتوس".
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