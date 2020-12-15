شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل عن ترشحه لرئاسة الزمالك: أحظى بدعم الرموز ..والتعاون مع أبناء «مرتضى» وارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إنه سيخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة على مقعد الرئاسة، مؤكدا أن هذا القرار نهائي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار ترشحه على رئاسة الزمالك جاء بعد دراسة مستفيضة.

وأكد العدل، على أنه ليس لديه أي عداوة مع أحد، وسوف يبتعد عن كتابة الاعمال السينمائية حال فوزه برئاسة النادي، لافتا إلى أنه يحظى بدعم كبير من رموز الزمالك واللاعبين للترشح لانتخابات رئاسة القلعة البيضاء، منوها إلى أنه يمارس الرياضة في النادي الأهلي بشكل منتظم.

وأضاف أنه سوف يستعين بخبرات في مجال التسويق والإعلام والرياضة لدعم الزمالك، موضحا أن رئيس النادي لن يكون صاحب القرار بمفرده ولكن سوف يطرح الأمر على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

واستطرد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، المصالحة الشاملة والمجتمعية داخل الزمالك بداية النجاح، مشيرا إلى أن الأهلي والزمالك أكبر ناديين في المنطقة والمنافسة بينهما شريفة.

واردف: «وارد التعاون مع أبناء مرتضى منصور الرئيس السابق للنادي وأن يكونوا ضمن قائمته الانتخابية طالما أنهم سيفيدون النادي، مؤكدا أن مصلحة الزمالك تجب بأي مصلحة شخصية».