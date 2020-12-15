شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يرفض الراحة ويعود لمهامه في الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، الراحة التي أقرها الأطباء عقب تعرضه لحادث سيارة أليم قبل أسبوع مضى وعاد من جديد لتولي مهامه داخل قلعة زعيم الثغر. وفاجأ ابراهيم حسن الجميع في الاتحاد السكندري بالتواجد في مران الفريق اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة سموحة. وأصر "هيما" على عودته للعمل وممارسة مهامه رغم تحذير الأطباء له بالراحة لمدة 3 أسابيع. وكان ابراهيم حسن قد تعرض لحادث سيارة عنيف على كورنيش الاسكندرية الثلاثاء الماضي، أدى إلى كسر في 4 ضلوع. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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