شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعد لمواجهة سرس الليان وسيد عبد يحذر لاعبيه من التهاون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادي فريق النصر بقيادة سيد عيد، مرانه الأساسي اليوم استعدادا لمواجهة سرس الليان بعد غدا الخميس علي ملعب النصر بمصر الجديدة في الجولة 4 من دوري القسم الثاني المجموعة الثانية .
وشهد المران تركيز شديد من جانب اللاعبين وحذر سيد عيد لاعبيه من التهاون أمام سرس الليان وأنه ليس بالفريق السهل خاصة بعد تعادله في الجولة الماضية مع طنطا .
وشهدت التدريبات عودة محمود رشاد فالكاو وميدو العطار ومحمد بدوي بعد التعافي من الاصابه بينما مازال يخضع رامز زيدان لبرنامج تأهيل بعد تعافيه من الاصابه .
وكان النصر قد خاض مباراة ودية مع طلائع الجيش وانتهت بالتعادل 1/1.
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الوضع في مصر
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اصابات
122,086
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تعافي
105,132
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وفيات
6,943
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