شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بلجنة الانضباط: محمود كهربا اعتذر لفضل شفوياً وكتابياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مصدر بلجنة الانضباط باتحاد الكرة استغرابه الشديد من التصريحات التي أدلى بها محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي في برنامج الإعلامي سيف زاهر، نافيا تقدمه باعتذار رسمي لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق، وبهذا الاعتذار تم إغلاق ملف الشكوى التي مرفوعة أمام لجنة الانضباط للتحقيق فيها.



وكشف المصدر عن أن كهربا اعتذر لمحمد فضل بعد واقعة مراسم تسليم درع الدوري الممتاز، وحضر لمقر اتحاد الكرة مرتين، الأولى اعتذر فيها شفويا لعضو اللجنة الخماسية في حضور عمرو الجنايني ووليد العطار ومحمد بركات ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بل وقبل رأس محمد فضل في جلسة ودية بمقر اتحاد الكرة.

شدد المصدر على أن كهربا حضر مرة ثانية لاتحاد الكرة وقدم اعتذارا كتابيا وقدمه للجنة الانضباط في حضور محمد مرجان، لإنهاء الأزمة كما اعتذر اللاعب نفسه لمحمد فضل مرة ثانية وتم إغلاق الموضوع نهائيا.



أشار المصدر إلى أنه يتعجب بشدة من تصريحات اللاعب التي نفى فيها تقدمه بالاعتذار خاصة وأن الورقة المقدمة من جانبه بالاعتذار موجودة لدى اللجنة وأكد فيها أنه يعتذر لمحمد فضل عضو اللجنة وأنه بمثابة أخ أكبر له، ولم يقصد أي خطأ تجاهه، كما أن جلسة الاعتذار حضرها أطراف كثيرة والأمر انتهى تماما ومن الغريب إعادة فتحه بهذه الطريقة.