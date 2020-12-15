شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم البحرين 34- 22 استعداداً للمونديـال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخبنا الأول لكرة اليد على نظيره البحريني 34- 22 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم في العاصمة البحرينية المنامة استعدادا لمونديال مصر المقرر انطلاقة منتصف الشهر المقبل بمشاركة 32 دولة.

سافر منتخبنا الي البحرين أمس الأول دون المحترفين وبـ14 لاعبا فقط بسبب بعض الإصابات المفاجأة التي ضربت لاعبيه خلال معسكره المغلق وأربكت المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا قبل السفر البحرين.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مباراة ثانية الخميس المقبل أمام منتخب البحرين.

وأكد كابتن علاء السيد المشرف العام على المنتخبات الوطنية أن منتخبنا لعب مباراة جيدة واستفاد بدنيا وفنيا وحقق أهدافه من المباراة استعدادا لبطولة العالم