شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت خامس مرة.. سون الأفضل في كوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، جائزة أفضل لاعب كوري جنوبي في عام 2020. وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، فوز سون بجائزة أفضل لاعب في 2020، بعد تألقه الملحوظ مع توتنهام في البريميرليج.

وتعتبر هذه المرة هي الخامسة التي يحصل فيها سون على جائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية، بعد أعوام 2013، 2014، 2017، 2019. ويتصدر توتنهام جدول ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول، صاحب المركز الثاني، قبل مباراة الفريقين غدًا الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في قمة مباريات الجولة 13.