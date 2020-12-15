شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يغادر نيوكاسل قبل معركة ليدز يونايتد في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ستيف بروس، مدرب نيوكاسل يونايتد، أن فريقه تجاوز محنة تفشي كوفيد-19 التي أوقفت موسم الفريق هذا الشهر، وجاءت عينات جميع من في النادي سلبية، قبل زيارة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا الأربعاء.

وأغلق نيوكاسل مرافقه التدريبية عقب إصابة العديد من لاعبيه وأعضاء الجهاز المعاون بكوفيد-19 في وقت سابق هذا الشهر، ما تسبب في تأجيل مباراة الفريق أمام أستون فيلا.

ونجح الفريق في الفوز على وست بروميتش ألبيون 2-1، يوم السبت الماضي، رغم خوض العديد من اللاعبين المباراة في غير مراكزهم. وشعر بروس بالارتياح بتعافي لاعبي الفريق الأول الأساسيين قبل أول مباراة ضمن 6 في 18 يوما.