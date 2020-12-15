شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري بن ناصر نجم وسط ميلان بعد إصابته: سأعود أقوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، على تعرضه مؤخرًا لإصابة عضلية. وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، غادر مباراة ميلان وبارما، الأحد الماضي، في الدقيقة 75، بعد معاناته من آلام على مستوى الفخذ.

وقال النجم الجزائري، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أشكركم جميعًا على تقديم رسائل الدعم بعد إصابتي، سأعود أقوى.