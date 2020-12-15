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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوبلاك: اريد ان ارفع الالقاب مع الروخي بلانكوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
كشف حارس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يان أوبلاك عن حلمه برفع الألقاب مع الروخي بلانكوس، واتت هذه التصريحات بمناسبة ترشيحه لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم هذا العام.
ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات اوبلاك التي اتت كالاتي: "عندما كنت طفلًا لعبت العديد من الرياضات المختلفة لكن كرة القدم كانت دائمًا من أولوياتي، لعب والدي رغم أنه لم يكن محترفًا لقد كان حارس مرمى وأنا قلدته وأردت أن أكون مثله لهذا السبب كنت أريد أن أصبح حارس مرمى منذ أن كنت صغيرًا".
وعن ترشيحه لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم هذا العام من قبل الفيفا، اختتم: "هذا يظهر أنك على المسار الصحيح، إنها جوائز فردية لكنها تسير جنبًا إلى جنب مع الإنجازات الجماعية، في النهاية حارس المرمى واللاعب الذي لديه أفضل فرصة للفوز بهذه الجائزة هم الذين فازوا بدوري الأبطال، والدوري".
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