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سون يفوز بجائزة أفضل لاعب كوري جنوبي للمرة الخامسة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

نال النجم الكوري الجنوبي لنادي ​توتنهام​ الانكليزي ​سون هيونغ مين​ جائزة أفضل لاعب كوري جنوبي في عام 2020.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، فوز سون بجائزة أفضل لاعب في 2020، بعد تألقه الملحوظ مع توتنهام في البريمييرليغ.

وتمكن اللاعب سون من حصد جائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية للمرة الخامسة، حيث كان قد حصل عليها، بعد أعوام 2013، 2014، 2017، 2019.

يذكر ان توتنهام يتصدر جدول ترتيب ​الدوري الانكليزي​ برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن ، صاحب المركز الثاني، قبل مباراة الفريقين على ملعب آنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ 13 لهذه البطولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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