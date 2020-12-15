- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبوف: تشيلسي أصبح مليئاً بالأجانب غير القادرين على القتال بروح الإنكليز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
إنتقد لاعب تشيلسي السابق، فرانك ليبوف غياب الروح الإنكليزية القتالية الحقيقية عن جيل البلوز الحالي وذلك بعد الخسارة 0-1 أمام إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.
وصرح ليبوف لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: " شعرت بالضيق، لأن تلك المباراة ذكرتني بأن تشيلسي أصبح مليئاً باللاعبين الأجانب غير القادرين على القتال بروح الإنكليز الحقيقية".
وأضاف: "هذا ما حدث السبت، عليك أن تكون محارباً، يجب أن تكون أحياناً قذراً، ونصف الفريق غير قادر على القيام بذلك، الفريق شاب، ربما ليس لديهم خبرة، وعليك أن تجد طريقة للفوز".
وتابع: "لا ترتكب أخطاء في الدفاع، مثلما رأينا التردد بين تياغو سيلفا وميندي، عليك التأكد من تسجيلك للأهداف، وتسرق نتيجة بطريقة ما، بالفوز 1-0".
وختم ليبوف: "يحاول تشيلسي لعب كرة قدم لطيفة للغاية، لطيفة في وسط الملعب، ولكنها لم تكن فعالة السبت، خاصة في المقدمة وفي الخلف".
كانت هذه تفاصيل خبر ليبوف: تشيلسي أصبح مليئاً بالأجانب غير القادرين على القتال بروح الإنكليز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.