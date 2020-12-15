الشعلة الأولمبية تجوب 859 بلدية في47 محافظة يابانية

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وستغطي مسيرة الشعلة 859 بلدية في جميع المحافظات الــ47 باليابان، وذلك على مدار 121 يوما، قبل إيقاد المرجل الأولمبي في الاستاد الوطني بالعاصمة طوكيو في 23 يوليو.ومن المقرر أن تقام الدورة بين 23 يوليو و8 أغسطس المقبل.
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