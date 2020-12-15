اليامي والمولد يعززان هجوم الاتحاد أمام الوحدة

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وقد استعان المدير الفني فابيو كاريلي في اللقاءات الماضية بالرباعي ألكسندر بريجوفيتش ورومارينهو داسيلفا وعبدالعزيز البيشي وغاري رودريقيز في الشق الهجومي.ومن المتوقع أن تكون عودة المولد كعنصر مؤثر في الفريق بشكل تدريجي، حتى يكون في أتم جاهزية للمشاركة كأساسي بديلا عن البيشي في اللقاءات المقبلة.
وبعودة المولد واليامي بات اللاعب عبدالمجيد السواط وحيدا خارج التدريبات الجماعية، حيث لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي واللياقي لحين تخطيه الاختبارات اللياقية والبدنية.
من جهة أخرى رصدت إدارة النادي مكافأة مالية مجزية للاعبين حال فوزهم على الوحدة وتأهلهم إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين.
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