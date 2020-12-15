حرمان جاك من القيادة 9 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عوقب قائد أستون فيلا الإنجليزي جاك جريليش بالحرمان من قيادة السيارات 9 أشهر مع تغريمه أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني (106 آلاف دولار)، بعد حادث تصادم بسيارته خلال فترة الإغلاق ببريطانيا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد . وذكرت وكالة أنباء (برس أسوسييشن) أن شهودا قالوا خلال جلسة استماع في محكمة برمنجهام «إن جريليش كانت تفوح منه رائحة خمور مسكرة، وكان يتلفظ بكلمات غير واضحة عقب التصادم الذي وقع في 29 مارس».

وكان جريليش قد اعترف في نوفمبر الماضي بإدانته بتهمتين تتعلقان بالقيادة، ومن بينهما اصطدام سيارته بسيارتين أخريين كانتا متوقفتين في بلدة سوليهال بمنطقة ويست ميدلاندز.

وتتعلق التهمة الأخرى بقيادة جريليش بسرعة تزيد على 90 ميلا في الساعة على أحد الطرق، في 18 أكتوبر الماضي.