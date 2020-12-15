شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الاتحاد للجوجيتسو تنطلق السبت المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق السبت المقبل بطولة الاتحاد للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وتأتي البطولة في إطار الاستعدادات النهائية للدخول في منافسات الموسم المقبل الذي سيكون حافلاً بالبطولات المحلية والدولية، وضمن جهود الاتحاد في تعزيز جاهزية اللاعبين استعداداً للاستحقاقات القادمة. وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية تهدف لحماية صحة وسلامة اللاعبين المشاركين، كما تعتبر ذات أهمية إذ إنها تسهم في اختبار المستويات الفنية والبدنية للاعبين المشاركين قبيل انطلاقة موسم 2021، وبالتالي وضع البرامج التدريبية المناسبة من قبل الأجهزة الفنية للمنتخبات والأندية لإعدادهم بالشكل الأمثل. وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «بطولة الاتحاد التنشيطية تعكس جهود الاتحاد ورؤيته الاستباقية للتعامل مع التحديات والظروف غير الاعتيادية التي تشهدها جميع الدول دون استثناء، وبدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، كان الاتحاد من أوائل الجهات الرياضية على مستوى العالم في وضع خطط متكاملة تسهم في الحفاظ على قدر كبير من لياقة اللاعبين وجاهزيتهم، وقد لمسنا ذلك خلال الفترة الماضية إما عبر المعسكرات التدريبية المغلقة، أو البطولات التنشيطية والرسمية مثل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو». وأضاف الظاهري أن اللاعبين ينتظرهم موسم قوي، وأن مثل هذه البطولات تعزز تحضيرات لاعبي الأندية والمنتخب للاستحقاقات الرياضية المقبلة بما في ذلك بطولة الألعاب الشاطئية بالصين في إبريل 2021، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي يخطط الاتحاد لتنظيمها في فبراير المقبل بمشاركة نخبة من نجوم العالم. وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني للجوجيتسو لفئتي الشباب والكبار، فضلاً عن مشاركة لاعبي أندية الجوجيتسو في الدولة من جميع الجنسيات، الأمر الذي يعزز من قوة المنافسة. وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو: «يتطلع اللاعبون إلى انطلاق البطولة بفارغ الصبر، والكثير منهم بدأ استعداداته لهذا الحدث منذ أكثر من أسبوعين، وقد تابعنا جزءاً من هذه التحضيرات التي طغى عليها حماس بالغ وأجواء إيجابية من التفاؤل والرغبة في العودة إلى البساط». وأضاف المنهالي أن الجدية التي يتمتع بها اللاعبون واللاعبات على حد سواء تعكس الشغف بالعودة إلى صخب البطولات، وحرصهم على الظهور المشرف كما هي العادة، وترسيخ مكانتهم التي وصلت بجوجيتسو الإمارات إلى أرفع المراتب العالمية. وحول مشاركتها في البطولة تعبر نجمة نادي العين وديمة اليافعي عن سعادتها البالغة بالعودة إلى البساط من بوابة بطولة الاتحاد، وقالت: «بدأت استعداداتي بجدية كبيرة من اللحظة الأولى التي شهدت الإعلان عن هذه البطولة». وأضافت: «إن المشهد الرياضي برمته تأثر كثيراً جراء الأزمة الصحية وما رافقها من تحديات، لكننا، وفي ظل اتحاد حريص على تحويل التحديات إلى فرص نجاح، وتوفير كل مقومات التألق والتفوق للاعبين واللاعبات، شاركنا في أكثر من حدث وبطولة ومعسكر وبالتالي حافظنا على مكتسباتنا». ويقول اللاعب مهدي العولقي نجم نادي بني ياس في فئة الكبار: «العودة إلى أجواء المنافسات تعني لنا الكثير، فعشق هذه الرياضة التي علمتنا الكثير راسخ في قلوبنا. وقد مهد لنا اتحاد الجوجيتسو طريق العودة إلى البطولات، ونحن ملتزمون بالتمسك بشعاره «نعود بمسؤولية» كي يتسنى لنا جميعاً تحقيق أهدافنا من هذه العودة، ومواصلة مسيرة الإنجازات واعتلاء منصات التتويج وتشريف الوطن والأندية التي نمثلها». وتقام بطولة الاتحاد للجوجيتسو بنظام الحزام المفتوح، ضمن فئات الشباب دون 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً. ويتعين على جميع اللاعبين الراغبين في المشاركة في البطولة تقديم نتيجة فحص المسحة الأنفية بما لا يتعدى تاريخه 48 ساعة قبل انطلاق البطولة، وذلك في إطار التزام الاتحاد التام بالبروتوكول الصحي المعتمد، والإجراءات الاحترازية المتبعة التي تضمن تجربة متكاملة تضمن صحة وسلامة الجميع وتعود بأقصى قدر من المنفعة على اللاعبين.