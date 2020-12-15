بطولة المانيا: عودة كيميتش محتملة في لقاء القمة ضد ليفركوزن

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برلين: كشف مدرب بايرن ميونيخ الالماني هانزي فليك الثلاثاء بان لاعب وسط الفريق جوشوا كيميتش يملك فرصة خوض لقاء القمة ضد باير ليفركوزن في الدوري الالماني لكرة القدم في نهاية الاسبوع الحالي، بعد تعافيه من اصابة في ركبته اسرع من المتوقع.

وكان من المتوقع ان يغيب كيميتش حتى كانون الثاني/يناير بعد اصابة في ركبته تعرض لها في مباراة فريقه ضد بوروسيا دورتموند في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

بيد ان اللاعب تعافى في فترة زمنية اسرع و"بدا جيد جدا" في اول حصة تدريبية له الاثنين بحسب فليك.

وكشف فليك في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه لفولفسبورغ في الدوري المحلي "يتعين علينا معرفة كيفية تأقلمه في التمارين في الايام المقبلة. يتعين عليه ان يستمع الى جسده وتقييم الامور ثم نقرر سويا ما اذا كان متاحا في مباراة نهاية الاسبوع".

وتنازل بايرن ميونيخ عن المركز الاول بتعادله في اخر مباراتين له على ارضه مع لايبزيغ 3-3 ثم مع أونيون برلين 1-1 بعيدا عن قواعده، فتقدم عليه باير ليفركوزن بفارق نقطة واحدة.