شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه فى لايف جديد على تلفزيون الخليج 365 فى الـ5 مساءًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الثلاثاء، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن مباراة الأهلي أمام غزل المحلة ومباراة الزمالك أمام بيراميدز، والاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة وتجهيز المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية والصفقات التى يبحث عنها القطبان فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهزيمة بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه الحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، ومنها موقف العين الإماراتى من بيع لابا كودجو للأهلى، واحتفال الأهلى بلقب القرن أمام أحد الفرق العالمية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.