شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتوسط والديه فى أحدث ظهور له: أمى كل حياتى وبابا السند والضهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الاهلى، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له وهو يتوسط والده ووالدته، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، وكتب قائلاً "أمى هى كل حياتى ربنا يخليكى ليا انتى وبابا السند والضهر ربنا يخليكو ليا ويطول فى عمركم".

وعلى جانب آخر، أبدى مصدر بلجنة الانضباط باتحاد الكرة اندهاشه من التصريحات التى أدلى بها محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم النادى الأهلى مؤخراً، نافيا تقدمه باعتذار رسمى لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق، وبهذا الاعتذار تم إغلاق ملف الشكوى التى مرفوعة أمام لجنة الانضباط للتحقيق فيها.

وكشف المصدر عن أن كهربا اعتذر لمحمد فضل بعد واقعة مراسم تسليم درع الدورى الممتاز، وحضر لمقر اتحاد الكرة مرتين، الأولى اعتذر فيها شفويا لعضو اللجنة الخماسية في حضور عمرو الجناينى ووليد العطار ومحمد بركات ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بل وقبل رأس محمد فضل في جلسة ودية بمقر اتحاد الكرة.

وشدد المصدر على أن كهربا حضر مرة ثانية لاتحاد الكرة وقدم اعتذارا كتابيا وقدمه للجنة الانضباط في حضور محمد مرجان، لإنهاء الأزمة كما اعتذر اللاعب نفسه لمحمد فضل مرة ثانية وتم إغلاق الموضوع نهائيا.

أشار المصدر إلى أنه يتعجب بشدة من تصريحات اللاعب التى نفى فيها تقدمه بالاعتذار خاصة وأن الورقة المقدمة من جانبه بالاعتذار موجودة لدى اللجنة وأكد فيها أنه يعتذر لمحمد فضل عضو اللجنة وأنه بمثابة أخ أكبر له، ولم يقصد أى خطأ تجاهه، كما أن جلسة الاعتذار حضرها أطراف كثيرة والأمر انتهى تماما ومن الغريب إعادة فتحه بهذه الطريقة.