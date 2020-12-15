نجيب ساويرس: ترشح مدحت العدل لرئاسة الزمالك أمر جيد للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن عائلة "العدل"، مبدعة ولهم أسهامات كبيرة فى مجال الفن، وترشح الدكتور مدحت العدل، لرئاسة القلعة البيضاء، أمر جيد للنادى الأهلى، وتابع: "أنا قلت إن أى تعصب بصفة عامة فكر متخلف، ولم أقصد مدحت العدل على الإطلاق عندما قلت ذلك".
وأضاف "ساويرس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه يستقبل عام 2021 بمحبة الله ورضى الوالدين، لافتاً إلى أن هناك من ينتحل اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتابع: "أنا مش هضيع وقتى مع كل واحد ينتحل شخصيتى.. داخل السنة الجديدة بمحبة ربنا ورضى الوالدين".
فى سياق متصل، قال الدكتور مدحت العدل، المؤلف والسينارست، خلال مداخلة مشتركة، إنه يكن كل تقدير واحترام لرجل الأعمال نجيب ساويرس، مشيداً بمهرجان الجونة الذى يبرز الفن المصرى للعالم كافة.
كان قد أعلن المؤلف مدحت العدل رسميا ترشحه في انتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام": "نويت الترشح بإذن الله في إنتخابات نادي الزمالك القادمة علي مقعد الرئاسة على أن يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيا لااتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الزمالك..الزمالك فقط. وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق إن شاء الله".
وأكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست أنه لا يوجد أحد من أبناء نادي الزمالك سعيد بالتغييرات التي حدثت مؤخرًا في نادي الزمالك، موضحًا أن هذا يعود لأسباب منطقية وليس لشخصية، وأضاف العدل في حوار تليفزيونى: "إحنا شايفين أن الفرقة كانت شغالة كويسة وحصدت بطولات زي السوبر المصري والكونفدرالية.
وعن سؤاله "فين البطولات اللي أخدها الزمالك"، قال، إن النادي كبير وحصد بطولات، متابعًا: "الكأس ده إحنا بناخده بقالنا خمس سنوات وإنتوا كأهلاوية أول مرة تاخدوه ورا بعض، وبهذه الحقائق يثبت أن النادي كان مستقرًا ويؤدي بشكل جيد والمشكلة إن الناس مش قادرة تفهم أن فيه حاجة اسمها جمهور كورة مالوش علاقة أني عملت مطعم كويس جوه النادي أو أن النادي فيه جيم كويس دي مسألة الفنيات دي تخص أعضاء الجمعية العمومية بما فيهم الأهلاوية من أعضاء نادي الزمالك الاجتماعي وأنا شخصيًا عضو في النادي الاهلي وبالتالي لابد من الفصل بين الجمعية العمومية للنادي وجماهير الكرة في نادي الزمالك.
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