شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مواجهتى الزمالك وبطل تشاد فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أن فريق جازيل، بطل تشاد، حدد يوم 23 من الشهر الجارى من أجل مواجهة الفارس الأبيض فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن اللقاء سيقام على استاد الكلية الحربية.

أضاف قاسم فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن تقام مباراة العودة فى القاهرة يوم 5 يناير المقبل، على أن يتم تحديد ملعب المباراة فى وقت لاحق.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تلقى خطابًا من نادى جازيل، بطل تشاد، الذى يستعد لمواجهة الزمالك يفيد بعدم قدرته على استضافة مباراة الذهاب فى تشاد.

وقالت شبكة "African Football" المتخصصة فى تغطية أخبار كرة القدم الأفريقية، إن نادي جازيل التشادي أخطر لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأن لديه أزمة مالية تجعله غير قادر على استضافة نادي الزمالك وهو ما يجعل إقامة مباراة فى تشاد أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للفريق.

وأضافت الشبكة أن لجنة الأندية كانت تناقش اقتراحين، الأول هو الموافقة على إقامة مباراتي الذهاب والإياب فى مصر، والثانى يتمثل فى إقامة مباراة واحدة بين الفريقين بمصر.