شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس عن العودة للملاعب: أنا مش الحضرى أعتزل وأرجع فى قرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وائل رياض مدرب منتخب مصر الأوليمبى، أنه لا يفكر نهائياً في العودة للملاعب من جديد و أنه يركز حالياً على مهنة التدريب ، قائلاً : أنا مش عصام الحضري ..كل شوية أعتزل و أرجع في قرار الإعتزال ، مؤكداً أنه سعيد بالتواجد في صفوف المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب.

أضاف شيتوس فى ندوته باليوم السابع أن المنتخب يطمع في تحقيق ميدالية بأوليمبياد طوكيو، وتحديداً بعد الفوز ببطولة أمم افريقيا ، وأيضا بعد الفوز الودي على منتخب البرازيل 2 / 1.

تابع شيتوس أن المنتخب سيدخل معسكرا في شهر مارس و يونيو المقبلين وخوض عدد من الوديات القوية بناء على رؤية شوقي غريب المدير الفني الذى يفضل مواجهة منتخبات قوية.

استضاف تلفزيون الخليج 365، وائل رياض شيتوس نجم الأهلي السابق و مدرب منتخب مصر، في ندوة رياضية اليوم السبت، للحديث عن كل ما يخص استعدادات المنتخب الاوليمبي لاوليمبياد طوكيو و الأسماء المرشحة للإنضمام للمنتخب خلال الاوليمبياد.

كما تحدث وائل رياض شيتوس، عن تطلعات المنتخب في اوليمبياد طوكيو و التأكيد على أن الفريق سيلعب اوليمبياد طوكيو على أمل تحقيق ميدالية بعد الفوز ببطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة.

أثني وائل رياض شيتوس خلال زيارته لليوم السابع على مقر الجريدة و أنه من المتابعين للموقع أولاً بأول فى مختلف المجالات وتحديدا الرياضية والفنية، وأن الأبليكشن الخاص بالموقع من الأساسيات على هاتفه الخاص ونفس الأمر لمعظم نجوم الكرة والوسط الرياضى.