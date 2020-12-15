شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: ترشحى لرئاسة نادى الزمالك ليست بحثاً عن مناصب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مدحت العدل، المؤلف والسينارست، إنه سيترشح إلى رئاسة نادى الزمالك، مشدداً على أنه لا يبحث عن مناصب وراء ذلك، وأضاف "العدل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه كان يلعب كرة قدم فى نادى الزمالك قديماً، وترشحه يهدف إلى دعم ومساندة القلعة البيضاء فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها.
وكان أعلن المؤلف مدحت العدل رسميا ترشحه فى انتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام": "نويت الترشح بإذن الله في إنتخابات نادي الزمالك القادمة علي مقعد الرئاسة علي ان يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيا لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الزمالك..الزمالك فقط. وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق إن شاء الله".
وأكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست أنه لا يوجد أحد من أبناء نادي الزمالك سعيد بالتغييرات التي حدثت مؤخرًا في نادي الزمالك، موضحًا أن هذا يعود لأسباب منطقية وليس لشخصية، وأضاف العدل في حوار تليفزيونى: "إحنا شايفين أن الفرقة كانت شغالة كويسة وحصدت بطولات زى السوبر المصرى والكونفدرالية.
وعن سؤاله "فين البطولات اللى أخدها الزمالك"، قال، إن النادى كبير وحصد بطولات، متابعًا: "الكأس ده إحنا بناخده بقالنا خمس سنوات وإنتوا كأهلاوية أول مرة تاخدوه ورا بعض، وبهذه الحقائق يثبت أن النادى كان مستقرًا ويؤدى بشكل جيد والمشكلة إن الناس مش قادرة تفهم أن فيه حاجة اسمها جمهور كورة مالوش علاقة أنى عملت مطعم كويس جوه النادى أو أن النادى فيه جيم كويس دي مسألة الفنيات دي تخص أعضاء الجمعية العمومية بما فيهم الأهلاوية من أعضاء نادي الزمالك الاجتماعي وأنا شخصيًا عضو في النادى الاهلى وبالتالى لابد من الفصل بين الجمعية العمومية للنادى وجماهير الكرة فى نادى الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل: ترشحى لرئاسة نادى الزمالك ليست بحثاً عن مناصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.