شكرا لقرائتكم خبر عن أمن استاد تونس يمنع منتخب الشباب من دخول ملعب مباراة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر للشباب أن أمن استاد تونس الذى كان مقرراً استضافة مباراة منتخب الشباب مواليد 2001 أمام ليبيا منع اللاعبين و الجهاز الفني من دخول أرض الملعب بعد إصابة 14 لاعب من أصل 28 بفيروس كورونا.

كشف مصدر باتحاد الكرة مفاجأة جديدة بعد قرار الكاف باعتبار منتخب مصر للشباب مهزوما 3-0 أمام ليبيا اليوم فى تصفيات أمم أفريقيا، وقال المصدر إن اتحاد الكرة عرض على ربيع ياسين سفر إثنين من اللاعبين المقيدين فى قائمة البطولة اليوم إلى تونس ودخول القائمة وخوض مباراة ليبيا فى التصفيات، إلا أن المدير الفنى رفض تماما وتمسك باستمرار الوضع على ما هو عليه وهو جاهزية 14 لاعبا فقط للقاء وهو ما رفضه الكاف ليقرر انسحاب منتخب مصر واعتباره مهزومة 3-0.

قال المصدر إن ربيع ياسين قيّد 30 لاعبا فى القائمة للمشاركة فى التصفيات، وترك اثنين منهم فى مصر وعرضنا عليه إرسالهما اليوم إلى تونس ودخول القائمة وخوض اللقاء بعد تمسك الكاف بـ15 لاعبا، إلا أنه رفض تماما وتمسك بموقفه ليصدر قرار الكاف بهزيمة منتخب مصر.

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

واحتسب كاف اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.

وكان توجه منتخب الشباب، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، المقرر انطلاقها بعد قليل، بالجولة الأولى للفراعنة ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

وجهز الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كافي من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة.