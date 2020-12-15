شكرا لقرائتكم خبر عن إتحاد الطائرة يشترط إصابة 3 لاعبين لتأجيل نهائيات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إشترط إتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى المقرر إنطلاقه يوم 18 ديسمبر الجارى.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الإجتماعى والعزل الفورى لأى إصابة مستبه فيها جائحة كورونا.

قرر مسؤولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة لإنطلاق الموسم الجديد يوم 18 ديسمبر المقبل بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لانطلاق الموسم الجديد لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل أى قبل انطلاق شهر رمضان.

وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، إجراء تعديلات تنظيمية فى الموسم الجديد 2020/2021 فيما يخص الأندية وعقود اللاعبات، حيث ألزمت اللجنة كل نادٍ بتحرير عقود لجميع أندية الممتاز للسيدات القسم الأول بحيث يكون للاعبة التى أمضت مدة لا تقل عن 4 سنوات بالمراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى بتعيين توقيعها مدة لا تقل عن موسمين "حق رعاية" ولا يجوز للنادى تجزئة المدة.

كما تقررعلى اللاعبة الدولية المحدد لها عقد مرحلتى الناشئات والشابات عدم الإنتقال لأى نادٍ آخر بانتهاء مدة العقد، بينما لاعبة الدرجة الأولى تنتقل بانتهاء مدة العقد، مع تحديد رسوم 300 جنية للعقد عن كل موسم.

فيما تقرر السماح بانتقال أى لاعب أو لاعبة فى مراحل الناشئين والناشئات والشباب والشابات بين المحافظات دون استغناء ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة.

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب تعيين الثنائي محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية التى تحدد لها يوم 11 ديسمبر المقبل.