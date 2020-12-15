شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المنتخب الوطنى للشباب: "احنا مش هنرجع مصر وهنكمل البطولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمزة علاء، حارس مرمى منتخب مصر للشباب، أنهم لم يعودوا إلى مصر وسوف يستكملوا لاقى مباريات البطولة حتى الصعود، مشيرا إلى أن هذا القرار هو نابع من اللاعبين وليس قرار أحد، قائلا عبر ستورى حسابه على انستجرام: "إحنا مش هنرجع مصر وهنكمل البطولة وهنصعد.. ده قرارنا مش قرار حد".





ورفض لاعبو منتخب الشباب، العودة إلى البلاد على متن طائرة خاصة، مؤكدين أن ذلك يعنى توديع بطولة شمال إفريقيا، لأن ذلك يعنى إنهاء حلم جيل كامل بالصعود لكأس الأمم الإفريقية، ومن ثم التأهل لكأس العالم، بعد إصابة أكثر من 16 لاعبا بالإضافة لربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب بفيروس كورونا المستجد، وصعوبة شفائهم فى الوقت الراهن وهو ما أدى لعدم خوض شباب الفراعنة لمواجهة ليبيا.

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اعتبار المنتخب الوطنى للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا ومهزوما 3-0 وفقا للائحة، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

واحتسب كاف اللقاء لصالح منتخب ليبيا، بعدما أصيب عدد كبير من لاعبى منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.

يذكر أن منتخب الشباب، توجه إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، التى كان مقرر لعبها اليوم، بالجولة الأولى للفراعنة ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

وجهز الجهاز الفنى لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كافى من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائى الخاص بالمباراة.