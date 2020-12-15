اتهام “غير متوقع” لمدرب الهلال لوشيسكو!

واجه مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، بعض الانتقادات الجماهيرية والإعلامية، عقب خسارة الفريق المباراة الماضية أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتقد الكثيرون مدرب الهلال بسبب اتباعه سياسة تدوير اللاعبين، وعدم إشراك الثلاثي ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، ولوسيانو فييتو، منذ البداية أمام الوحدة، مما تسبب في تلقي الهزيمة بحسب آراء البعض.

وخلال الساعات الماضية، تلقى لوشيسكو اللوم بشأن الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق، وغياب عدد من نجومه خلال الفترة المقبلة، واتهم الإعلامي الرياضي، سيف الرخيص، مدرب الهلال بأنه المتسبب في كثرة الإصابات بصفوف الزعيم؛ بسبب التدريبات الشاقة.

وغرد الرخيص عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “جميع إصابات نجوم الهلال، حدثت أثناء التدريبات، وليست في المباريات. لوشيسكو مصر على حصتين تدريبيتين، في اليوم الواحد، وهو ما سبب ضغط كبير على نجوم الهلال. مع كثرة المباريات. كثير من نجوم الهلال، لا يزالوا يعاني من أثار فيروس “كورونا” المستجد، والذي أصيبوا به في الفترة الماضية”.

جدير بالذكر أن الهلال أعلن غياب مدافعه الدولي علي البليهي، عن الملاعب، لمدة شهرين، مع معاناة الثلاثي جانغ هيون سو، متعب المفرج، ومحمد البريك، من إصابات مختلفة، وقبل ذلك، عانى الزعيم أيضا من إصابة عبدالله المعيوف، حبيب الوطيان، سيباستيان جيوفينكو، وشهدت المباريات السابقة غيابهم عن المشاركة.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام الفتح في ثمن نهائي كأس الملك، وكان الفريق قد حقق الثلاثية العام الماضي بالحصول على الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، وحاليا يتصدر ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 8 جولات من المسابقة.

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