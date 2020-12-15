صدمة جديدة لجماهير ليفربول بشأن موعد عودة تياجو ألكانتارا من الإصابة

كشفت صحيفة “صدى ليفربول” البريطانية، أن مدة غياب نجم خط الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا عن الملاعب سوف تمتد لشهر آخر قادم من الآن.

ويستمر غياب تياجو ألكانتارا عن مباريات ليفربول على إثر الإصابة التي تعرض لها في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون منتصف شهر أكتوبر الماضي.

وأشار نفس التقرير الصادر عن صحيفة صدى ليفربول مساء أمس الإثنين، أن هناك احتمالية كبيرة لعدم رؤية الإسباني تياجو ألكانتارا بقميص ليفربول مرة أخرى هذا العام، خصوصاً بعد تصريحات المدير الفني للريدز، يورجن كلوب التي قال فيها أن إصابة اللاعب أسوأ مما تم توقعه.

ولم يمثل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ليفربول، سوى في مبارتين فقط منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي الماضي، وحتى الآن.

حيث اضطر لاعب برشلونة السبق الخضوع للعزل الصحي لفترة بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ثم تعرض لإصابة في الركبة خلال ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون في 17 أكتوبر الماضي.

والتقطت عدسات الكاميرا ألكانتارا في ملعب التدريبات بمركز “أكسا” الجديد الشهر الماضي، لكن من المتوقع أن يظل النجم الإسباني خارج الملاعب حتى يناير القادم.

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