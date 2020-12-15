كرستيانو رونالدو يكشف سر نجاحه، ويعبر عن حبه لرياضة أخرى بجانب كرة القدم

أكد الاسطورة البرتغالية ونجم فريق يوفنتوس “كريستيانو رونالدو” أن الشغف والحافز هما مفتاح النجاح طوال مسيرته، وكشف أنه يفضل مشاهدة الملاكمة على كرة القدم على شاشة التلفزيون.

نجم البيانكونيري هو أحد أبطال فيلم وثائقي على شبكة DAZN بعنوان “عوالم موازية”، حيث تتم مقارنته بالملاكم الروسي جينادي جولوفكين.

وقال رونالدو لـ DAZN: “عندما كنت في مانشستر يونايتد، كان مدرب الملاكمة معي. أعتقد أن التدرب على ذلك يمكن أن يكون مفيدًا للاعب كرة القدم لأنه يشحذ حواسك ويتعلم كيفية التحرك”.

وأضاف: “الملاكمة أكثر صعوبة لأنك عندما تنافس، فأنت وحيد. لا أعتقد أنه كان بإمكاني أن أكون ملاكمًا، إنه صعب”.

وعن الأشياء التي يشاهدها النجم البرتغالي على شاشات التلفزيون وقت فراغه قال بشكل مفاجئ “لعب كرة القدم هو شغفي، لكني أشاهد رياضات أخرى على التلفزيون. بين مباراة كرة قدم أو ملاكمة مباراة UFC، أختار الخيار الثاني”.

وقال النجم البرتغالي البالغ من العمر 35 عامًا إن حقيقة امتداد مسيرته بهذا النجاح في كرة القدم تكمن في العقلية، ودوافعه لعدم التباطؤ وأضاف : “في سن الثالثة والثلاثين، تبدأ في التفكير بأنك تنحدر، لكني أريد الاستمرار في لعب كرة القدم. قد يعتقد الناس أن كريستيانو كان لاعباً رائعاً لكنه الآن بطيء”.

وأكمل: “لا أريد أن يحدث ذلك. يمكنك الاعتناء بجسمك ولكن هذه ليست المشكلة. يعتمد ذلك على رأسك ودوافعك وخبرتك. نجم التنس السويسير فيدرر، على سبيل المثال، يبلغ من العمر 39 عامًا ولا يزال في القمة”.

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