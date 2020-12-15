بداية العد التنازلي لإنتخابات برشلونة وسط منافسة قوية بين فيكتور فونت ولابورتا

أطلق نادي برشلونة موعد بداية السباق لانتخاب الرئيس القادم للنادي مع التصويت الذي سيعقد من 9 صباحًا إلى 9 مساءً في 24 يناير 2021.

وتجرى الانتخابات لانتخاب بديل لرئيس النادي السابق “جوسيب ماريا بارتوميو” ومجلس إدارته بعد استقالاتهم في أكتوبر، في حين أن الرئيس المؤقت “كارلوس توسكيتس” لن يترشح لهذا المنصب بشكل دائم.

ويُقال إن “فيكتور فونت” هو المرشح الأول لهذا المنصب على الرغم من أن رئيس النادي السابق في الفترة بين 2003 و2010 “خوان لابورتا” هو أيضًا مرشح رئيسي للفوز في الانتخابات.

رئيس النادي بين عامي 2003 و2010 “خوان لابورتا“، خسر أمام جوسيب ماريا بارتوميو في انتخابات 2015، في أعقاب فوز برشلونة بالثلاثية التاريخية تحت قيادة مدرب منتخب إسبانيا الحالي “لويس انريكي”.

تفاصيل الإنتخابات الرئاسية

سيكون هناك العديد من الإرشادات الصحية لجميع الأعضاء الذين يصوتون، حيث يقول النادي أن 110.000 عضو مسجلون للتصويت لهذا المنصب، مع المواعيد والمواقع الموصى بها لكل عضو.

ويعيش 93 في المائة من الناخبين في كاتالونيا، و4 في المائة في بقية إسبانيا و3 في المائة خارج اسبانيا في مختلف أنحاء العالم.

وأكد النادي أنه ستكون هناك 10 محطات تصويت مختلفة لتجنب الحشود الجماهيرية وسط الوباء، مع مناطق تصويت مختلفة في ملعب كامب نو بالنادي، إلى جانب مناطق أخرى في “تاراغونا وتورتوسا ولييدا وجيرونا وأندورا ومدريد وإشبيلية وفالنسيا وبالما دي مايوركا” التي تمثل مناطق انتشار أعضاء النادي عبر إسبانيا.

وسيحتاج كل مرشح إلى موافقة توقيع لا يقل عن 2257 عضوًا وتقديم دفعة مضمونة لا تقل عن 124.2 مليون يورو للنظر فيها وقبول ترشيحه لرئاسة النادي مع تواجد أكثر من 5 أسماء أخرى بجانب لابورتا وفيكتور فونت، أعلنت ترشحها لهذا المنصب.

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