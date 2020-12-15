بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي.. هالاند يكشف مستقبله مع دورتموند ويرد على اهتمام يوفنتوس

أصر إيرلينج هالاند على أنه سعيد بالتواجد في بوروسيا دورتموند مع استمرار التكهنات بشأن الانتقال في المستقبل القريب، مع ورود إسم يوفنتوس كأحدث نادٍ يتم ربطه بالتعاقد مع المهاجم الشاب، وفقاً لتقارير من الصحافة الإيطالية.

وقال هالاند ردًا على هذه الشائعات: “هذا ما يقولونه، لكنني لم أقله أبدًا. أنا في بوروسيا دورتموند لمدة عام. أنا بخير هنا، أنا سعيد هنا”.

هناك الكثير من الحديث حول تحويل أموال كبيرة للنرويجي، لأسباب ليس أقلها أن الوكيل الخارق مينو رايولا يمثله، وقال هالاند بخصوصه :”لقد ساعدني كثيرا. إنه أفضل وكيل في العالم. أريد الاستمرار في المضي قدمًا في مسيرتي إلى جانبه”.

وكان هالاند يتحدث بعد حصوله على جائزة الفتى الذهبي، التي منحتها صحيفة ” توتو سبورت الايطالية ” لأفضل لاعب تحت سن 21 عامًا.

وقال النرويجي عن هذا التتويج: “إنها جائزة كبيرة. أنا فخور بذلك. إنه دافع للقيام بعمل أفضل ومطاردة الأهداف الأخرى التي لدي.”

هناك جائزة أخرى تلوح في الأفق وهي جائزة FIFA The Best لأفضل لاعب في العالم، حيث كان روبرت ليفاندوفسكي من بين القائمة المختصرة النهائية من ثلاثة للفوز بها بجانب كرستيانو وميسي.

وقال هالاند عن مهاجم بايرن ميونخ وأفضل لاعب في أوروبا لهاذا العام: “إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. أنا أراقبه. أود أن أفوز بما يفوز به وأن أحقق أهدافًا مماثلة له”.

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