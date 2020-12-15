خافيير سافيولا: تشافي سينتهي به المطاف كمدرب لبرشلونة لهذا السبب

يبدو أن “خافيير سافيولا” مقتنع بأن مدرب السد الحالي تشافي هيرنانديز سيكون مسؤولاً عن الفريق الأول في برشلونة في وقت ما في المستقبل، نظر لتوفره على خصلة ستساعده على أن يصبح مدرباً للفريق الأول في النادي الكتالوني.

وأوضح خافيير سافيولا، أن تشافي، الذي تم ضمه إلى فريق أحلام الكرة الذهبية يوم أمس الإثنين، لديه العقلية وما يلزم لتدريب برشلونة وأضاف سافيولا لراديو ماركا “اليوم هو يوم الاحتفال بالكرة الاسبانية”.

وتابع: “لم أكن معجبًا بـتشافي هيرنانديز كلاعب كرة قدم فحسب، بل أيضًا كصديق. أكثر ما يبرز فيه هو رؤيته للعب”.

وأكمل: “يبدو أنه كان لديه مرآة خلفه، كان يتحكم دائمًا في كل ما كان حوله. أعتقد أن تشافي سينتهي به الأمر بتدريب برشلونة، فهو يمتلك حمضهم النووي”.

وختم مهاجم برشلونة وريال مدريد السابق بالقول: “إنه يقوم بالتدريب لاكتساب الخبرة والاستعداد للجلوس على مقاعد البدلاء. سيختار بالتأكيد متى وكيف يعود إلى برشلونة”.

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