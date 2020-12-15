فريق أحلام الكرة الذهبية| تواجد كرستيانو رونالدو وميسي إلى جانب مارادونا وبيليه

يتم الإعلان تدريجياً عن نتائج الأشخاص الذين وصلوا إلى فريق أحلام الكرة الذهبية الخاص بمجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بعد إستطلاع عالمي على الانترنت وبمشاركة 143 صحفي معتمد من الصحيفة.

وأطلقت فرانس فوتبول المبادرة للتوصل إلى أفضل تشكيلة على الإطلاق في تشكيل 3-4-3، مع نتيجة من المؤكد أنها ستثير الكثير من الجدل بين الجماهير في جميع أنحاء العالم نظراً لغياب أسماء كبيرة عن التشكيل، من قبيل زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدينهو والارجنتيني دي ستيفانو وآخرون.

حارس المرمى

أخذ مكانه كأفضل رقم 1 في العالم هو الأسطورة الروسية ليف ياشين، الذي شارك في 74 مباراة مع الاتحاد السوفيتي بين عامي 1954 و1970.

خط الدفاع

يتكون المدافعون الثلاثة من الألماني فرانز بيكنباور الفائز بكأس العالم كلاعب وكمدرب مع منتخب ألمانيا والظهير البرازيلي كافو بطل كأس العالم 2002 مع السيلساو والأسطورة الإيطالي باولو مالديني الغني عن التعريف.

خط الوسط

اختير أسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز أفضل لاعب خط وسط دفاعي في التاريخ اذ فاز الإسباني بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبية مرتين 2008 و2012 مع لاروخا، بالإضافة إلى أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع البلوجرانا من بين العديد من الألقاب الأخرى.

ويوجد إلى جانب تشافي في التشكيلة المثالية الالماني لوثار ماتيوس، أيضًا كلاعب خط وسط دفاعي، لكن بأصوات أقل قليلاً من لاعب البلوجرانا السابق.

وأمامهم، في قسم خط الوسط والهجوم، تم اختيار الراحل دييجو مارادونا والاسطورة البرازيلي بيليه، حيث قاد الأرجنتيني الراحل بلاده بمفرده تقريبًا إلى المجد في كأس العالم في عام 1986، بينما ساعد البرازيلي السيليساو في الفوز بكأس العالم في أعوام 1958 و1962 و1970.

خط الهجوم

يتصدر قائمة أفضل تشكيلة على الإطلاق في التاريخ الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، الرجل الذي أبهر الجماهير عندما كان صغيراً وعلى الرغم من إصابات الركبة الخطيرة، قاد البرازيل للفوز بكأس العالم في 2002 بعد الخسارة في النهائي عام 1998.

وسينضم إليه ليونيل ميسي صاحب ستة كرات ذهبية وستة أحذية ذهبية وأربع بطولات دوري أبطال أوروبا وعدد لا يحصى من الأهداف الرائعة، كما غير ميسي تاريخ برشلونة والدوري الاسباني بعد بزوغ نجمه.

وأخيرًا، لدينا كريستيانو رونالدو، في كثير من الأحيان بالمقارنة مع ميسي، فإن النجم البرتغالي بلا شك يستحق مكانه في الفريق. خمس كرات ذهبية وخمس بطولات دوري أبطال أوروبا وعقلية الفوز التي لا يعلى عليها.

والتالي تشكيلة أحلام الكرة الذهبية :

ياشين – كافو – بيكنباور – مالديني – تشافي – ماتيوس – بيليه – مارادونا – ميسي – رونالدو نازاريو – كريستيانو رونالدو.

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