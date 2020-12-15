الامارات | ألمانيا تقرر استمرار النشاط الرياضي خلال موجة الإغلاق الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تقرر استمرار النشاط الرياضي خلال موجة الإغلاق الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الثلاثاء أن الرياضة الاحترافية في ألمانيا وفي مقدمتها دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (بوندسليغا) بإمكانها الاستمرار من خلال تطبيق معايير الإغلاق المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد والتي يسري مفعولها بداية من غد الأربعاء.

وقال شبان في مؤتمر صحفي اليوم إنه بالنسبة لإجراءات مكافحة العدوى في عموم البلاد بصرف النظر عن النوعية أو الملعب، فإن المنافسات الرياضية ستقام خلف الأبواب المغلقة.

وأوضح أن رياضات المحترفين لن تؤثر بالسلب على قدرات الاختبارات الشاملة ، والتي وصفها بأنها "مرتفعة للغاية" بما في ذلك الاختبار الجزيئي للمادة الوراثية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار شبان إلى أن استمرار المنافسات الرياضية تزامنا مع إغلاق العديد من المتاجر، أدى إلى موجة من ردود الفعل المتباينة، لكنه وصف ذلك بأنه جزء من الحياة الطبيعية.

وتم تعليق الأنشطة الرياضية للمحترفين خلال عملية الإغلاق الأولى للبلاد الربيع الماضي، لكن تم استئناف النشاط في أيار/مايو وسط معايير صحية صارمة، والآن عادت أغلب الدوريات الكبرى للمحترفين وستستمر، علما بان موسم دوري هوكي الجليد سينطلق بعد غد الخميس، وهي المسابقة الرئيسية الوحيدة التي لم تنطلق حتى الآن.

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