شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرا مغلقا غداً الأربعاء في أحد الفنادق القريبة من ملعب 30 يونيو استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.
ويخوض الفريق غداً مرانه على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة ثم يدخل في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة استعدادا للمباراة. ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
122,086
-
تعافي
105,132
-
وفيات
6,943
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.