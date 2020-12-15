شكرا لقرائتكم خبر عن لقيادته المتهورة.. حرمان جاك جريليش من القيادة 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيتم سحب رخصة القيادة الخاصة بقائد أستون فيلا ولاعب المنتخب الإنجليزي، جاك جريليش، لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى تغريمه حوالي 90 ألف يورو، بسبب قيادته المتهورة في شهر مارس الماضي. كان اللاعب قد اصطدم أثناء قيادته بعدة سيارات أثناء الإغلاق في إنجلترا، وبحسب أحد الشهود، كانت تفوح رائحة الكحول من فمه، وكان يعاني من صعوبة في التحدث بوضوح.

وكانت النقطة الأكثر إثارة، أنه قبل ساعات من الواقعة، نشر النجم الإنجليزي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو فيه المواطنين إلى البقاء في المنزل. واعترف جريليش، الذي أصبح من اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم بشكل دائم في معسكرات المنتخب الإنجليزي، بالتهم الموجهة إليه، وسيقضي الآن تسعة أشهر بدون رخصة قيادة، وبعد ذلك سيتعين عليه استخراجها مجددا.