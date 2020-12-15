شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا ينصح أرسنال بعدم التفريط في أرتيتا: هو المدرب الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نصيحة إلى إدارة آرسنال بشأن المدير الفني للجانرز، ميكيل أرتيتا. وقال: "لا يوجد مدرب أفضل لقيادة آرسنال هذا العام أو في العام المقبل، أرتيتا الأفضل لقيادة الجانرز.

وجمع آرسنال 13 نقطة فقط من 12 جولة بالدوري ليخوض أسوأ بداية موسم خلال 40 عاما تقريبا مما يفرض الضغوط على أرتيتا الذي فاز بلقبين للدوري وبكأس الاتحاد الإنجليزي وبلقبين في كأس الرابطة كمساعد لجوارديولا في سيتي. وعمل أرتيتا مساعدا لجوارديولا في مانشستر سيتي منذ 2016 حتى رحيله لتولي منصب المدير الفني في آرسنال في ديسمبر 2019.