شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: ما فعله ميسى لبرشلونة يبدو مذهلاً ومباراة سوسيداد ستكون قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، غدا الأربعاء، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وقال كومان، في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم: «تعجبني الطريقة التي يلعب بها سوسيداد، لكننا واثقون جدا في أنفسنا، ونملك الكرة أكثر، ونحاول تسجيل الفرص، بشكل عام لسنا سعداء بنتائجنا في الليجا، لأننا خسرنا مباريات لا يجب أن نخسرها، نأمل أن يمنحنا الفوز الأخير ضد ليفانتي الثقة غدا، أتوقع أن تكون المواجهة مفتوحة، الفريقان يحبان الحصول على الكرة».

وشدد على أن برشلونة فريق قوي، قائلا، «يجب اختيار 11 لاعبا فقط للمشاركة، والمدرب من يقرر، نمتلك الكثير من اللاعبين، لكن هذه ليست مشكلتي، ديمبلي يتدرب بشكل فردي، لا أريد تحديد موعد لعودته، أتمنى أن يكون ذلك قريبا، لأننا بحاجة للاعب بقدراته».

وأشاد كومان بليونيل ميسي، قائلا، «أرقامه رائعة، لن نجد لاعبا آخر يقدم للنادي ما قدمه، لذلك هو رقم واحد، ومرة أخرى أؤكد أن كل ما فعله ميسي لهذا النادي يبدو مذهلا، الضغط قوي للغاية هنا، والجميع يطلب الفوز بكل شيء، الوضع مختلف الآن في النادي، وعليك تقبل فكرة أنه قد لا يمكنك الفوز بكل شيء».