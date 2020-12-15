شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يرفض تأكيد مشاركة كيتا وماتيب أمام توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، تأكيد مشاركة لاعبيه المصابين نابي كيتا وجويل ماتيب ضد توتنهام، مساء غدا الأربعاء، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر توتنهام ترتيب البريميرليج، بفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفى الإفتراضى الخاص بالمباراة، «نابي ربما، كان متواجدا في فترة إحماء مطولة، وهناك حصة أخرى اليوم، ثم نتخذ القرار، قبل يومين فقط شعر ماتيب بتشنج في ظهره، وسنرى ما سيحدث، بعد مران اليوم».
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