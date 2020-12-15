شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب ويليام مدافع فولفسبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فولفسبورج، تعرض مدافعه ويليام للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليغيب عن المباريات الثلاث الأخيرة للفريق في العام الجاري. وذكر فولفسبورج أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما، لاحظ الأعراض الأولى يوم الأحد الماضي، ليتواصل مع النادي بخصوص الخضوع للفحوص التي أكدت إصابته بكورونا.

وسيخضع ويليام للحجر الصحي في منزله، وسيغيب عن مواجهات فولفسبورج أمام كل من بايرن ميونخ حامل اللقب غدا الأربعاء ، كما أنه سيغيب عن مواجهة شتوتجارت في بطولة الدوري ومباراة الكأس أمام زانتهاوزين.