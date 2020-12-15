شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف كواليس انسحاب شباب مصر من التصفيات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل مباراة منتخب الشباب أمام نظيره الليبي وترحيلها لنهاية التصفيات، حتى تكتمل صفوف الفراعنة بعددما ضرب يرس كورونا معظم لاعبي المنتخب، ورفض الكاف فكرة تأجيل اللقاء، واعتبر كاف منتخب مصر منسحباً امام ليبيا فقط وعليه الانتظار لحين خوض مبارياته المتبقية في التصفيات أمام منتخبات تونس والمغرب والجزائر، إلا أن منتخب مصر أعلن انسحابه من بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021 في موريتانيا .

وأكد عضو الجهاز الفني للمنتخب ان الكاف رفض تأجيل اللقاء رغم إمكانية تمديد عمر التصفيات التي تقام بنظام الدورة المجمعة في تونس على الأقل لمدة 3 أيام أخرى لإقامة هذا اللقاء للحفاظ على تكافؤ الفرص خاصة أن البطولة تقام في موعد بعيداً عن الأجندة الدولية.

واضاف عضو الجهاز الفني أن الاتحاد الإفريقي «كاف» قرر منذ فترة تأجيل مباراة الزمالك وضيفه الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال شهر نوفمبر الماضي بسبب تفشي وباء كورونا في صفوف الفريق المغربي.

وربط البعض وقتها قرار الكاف بتأثير المغربي فوزي لقجع نائب رئيس الاتحاد الإفريقي دفاعاً عن مصالح الرجاء بوصفه أحد الأندية المغربية إلا أن ذلك لم يحدث في أزمة منتخب الشباب المصري رغم تواجد هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف.