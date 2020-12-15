شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مستحقات لاعبي المقاصة قبل مباراة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية جلسة مع فريق الكرة بقيادة ايهاب جلال على هامش مران الغد، لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة إنبي المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية للدوري.
وكانت إدارة الكرة بنادي المقاصة قد انتهت اليوم من صرف الدفعة الأولى من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والبالغة 25٪ من قيمة العقود السنوية.
وأكد المهندس أحمد عبد الخالق على أن إدارة الكرة تحرص علي سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني في مواعيدها المقررة، وتذليل أي عقبات لدعم و مساندة الفريق لتحقيق الانتصارات بداية من مباراة إنبي ، والعودة للمنافسة في المربع الذهبي بالدوري.
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