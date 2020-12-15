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صرف مستحقات لاعبي المقاصة قبل مباراة إنبي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مستحقات لاعبي المقاصة قبل مباراة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية جلسة مع فريق الكرة بقيادة ايهاب جلال على هامش مران الغد، لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة إنبي المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية للدوري.


وكانت إدارة الكرة بنادي المقاصة قد انتهت اليوم من صرف الدفعة الأولى من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والبالغة 25٪ من قيمة العقود السنوية.


وأكد المهندس أحمد عبد الخالق على أن إدارة الكرة تحرص علي سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني في مواعيدها المقررة، وتذليل أي عقبات لدعم و مساندة الفريق لتحقيق الانتصارات بداية من مباراة إنبي ، والعودة للمنافسة في المربع الذهبي بالدوري.

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