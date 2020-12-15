شكرا لقرائتكم خبر عن موكوكو يمنع بروسيا دورتموند من التعاقد مع بديل هالاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني، التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية، رغم إصابة إرلينج هالاند، معربا عن ثقته في تعافيه وتطور الشاب يوسوفا موكوكو.

ووفقا لزورك، فإن هالاند، الذي سيعود للملاعب في يناير يرغب في اللعب في كل دقيقة ممكنة، كما أن النادي لا يمكنه أن يضع ضمن أولوياته تطور موكوكو والذي أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الألماني ودوري الأبطال.