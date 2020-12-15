شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعالج أخطاء الأهلي قبل مواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستأنف الفريق الكروى الاول بالنادى الاهلى تدريباتة غدا أربعاء على ملعب مختار التتش، بعد إنتهاء الراحة السلبية التى منحها موسيمانى للاعبين لمدة 24 ساعة خوفا من تعرضهم للاصابة قبل مواجهة غزل المحلة الجمعة المقبلة.
وينتظر أن يستهل المدير الفنى المران بجلسة مع اللاعبين لشرح برنامج الاعداد للمباراة وإطلاعهم على الخطة التى سيخوض بها الفريق اللقاء،كما يركز المدرب على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين مؤخرا لتجنب تكرارها فى اللقاءات المقبلة .
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