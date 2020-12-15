قالت مصادر لأخبار اليوم بوزارة الطيران المدني، إن وزير الشباب والرياضة تواصل مع وزير الطيران، بشأن توفير طائرة خاصة لعودة منتخب الشباب من تونس.
وأكدت إنه جاري الآن العمل على تجهيز الطائرة .
كان 18 لاعبا والمدير الفني للمنتخب ربيع ياسين، قد أصيبوا بفيروس كورونا والتي أدت إلى عدم مشاركته فى دورة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا فى موريتانيا.
من جانبه قال الدكتور وليد منصور طبيب منتخب الشباب في تصريحات صحفية، إن لاعبى المنتخب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لا يعانون أية أعراض قبل ظهور نتيجة المسحة، مؤكدا: "كل لاعبى منتخب الشباب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أية أعراض للفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة خاصة لعودة منتخب الشباب من تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.