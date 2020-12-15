الطويلة لمصراوي: تعاقدنا مع أمير عزمي كمدير فني لـ "النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

أعلن محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، تعيين أمير عزمي مجاهد، كمدير فني لقيادة فريقهم بداية من الموسم الجاري 2020/2021.

وأضاف الطويلة، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تعاقدنا مع أمير عزمي جاء لاستكمال الجهاز الفني وسيكون معه البرتغالي نيلسون سانتوس".

وأتم رئيس مجلس إدارة نادي النجوم تصريحاته بالإشارة إلى أن المفاوضات مع أمير عزمي لقيادة فريقهم لم تستغرق وقتاً طويلاً، قائلًا:"كل الأمور كانت سلسلة وتم التعاقد معه كمدير فني".

وكان النجوم قد عيّن البرتغالي نيلسون سانتوس مديراً فنياً للفريق في شهر أغسطس الماضي خلفاً لمحمد صلاح.

وينشط نادي النجوم خلال الموسم الجاري 2020/2021 في الدرجة الثانية.